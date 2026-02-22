कैंसर से जंग लड़ रहीं दीपिका कक्कड़ को एक और बड़ा झटका, आई सर्जरी की नौबत

कैंसर से जंग लड़ रहीं दीपिका कक्कड़ को एक और बड़ा झटका, आई सर्जरी की नौबत
क्या है खबर?
लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बहादुरी से लड़ रहीं अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। हाल ही में अचानक पेट में दर्द उठने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में एक नई समस्या का पता चला है। डॉक्टरों ने अब तुरंत उनकी एक और सर्जरी करने का फैसला लिया है। पति शोएब इब्राहिम ने व्लॉग के जरिए इस मुश्किल घड़ी की जानकारी साझा की है, जिससे उनके प्रशंसक काफी परेशान हैं।
चुनौती
ट्यूमर के बाद अब ये नई मुसीबत
पिछले साल 'बिग बॉस 12' की विजेता दीपिका को लिवर में टेनिस बॉल के आकार का कैंसरग्रस्त ट्यूमर मिला था। जून में उनकी बड़ी सर्जरी हुई, जिसमें लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा हटाना पड़ा। वो उबर ही रही थीं कि उनके पति शोएब इब्राहिम ने अब उनकी एक और नई परेशानी का खुलासा किया। हालिया जांच में दीपिका के शरीर में एक सिस्ट मिली। डॉक्टरों ने जोखिम न लेते हुए अगले हफ्ते इसे सर्जरी से निकालने का फैसला किया है।
समस्या
अचानक बिगड़ी तबीयत, स्कैन में हुआ 13mm की गांठ का खुलासा
दीपिका-शोएब 20 फरवरी को एक बर्थडे पार्टी में गए थे। उसी रात दीपिका की तबीयत खराब हो गई। पिछले 2 दिन से उन्हें पेट में हल्का दर्द था, जो 20 फरवरी की रात को बढ़ गया। 21 फरवरी को अस्पताल में हुए CT स्कैन से पता चला कि दीपिका के पेट में 13mm की सिस्ट (रसोली या गांठ) हो गई है। दीपिका आखिरी बार 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' में दिखी थीं, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें शो बीच में छोड़ना पड़ा।