दीपिका कक्कड़ को एक और बड़ा झटका (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ms.dipika)

कैंसर से जंग लड़ रहीं दीपिका कक्कड़ को एक और बड़ा झटका, आई सर्जरी की नौबत

लेखन नेहा शर्मा 06:40 pm Feb 22, 202606:40 pm

क्या है खबर?

लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बहादुरी से लड़ रहीं अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। हाल ही में अचानक पेट में दर्द उठने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में एक नई समस्या का पता चला है। डॉक्टरों ने अब तुरंत उनकी एक और सर्जरी करने का फैसला लिया है। पति शोएब इब्राहिम ने व्लॉग के जरिए इस मुश्किल घड़ी की जानकारी साझा की है, जिससे उनके प्रशंसक काफी परेशान हैं।