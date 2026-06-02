हैदराबाद में IMAX की ग्रैंड वापसी, महेश बाबू ला रहे हैं शानदार अनुभव

फिल्म 'वाराणसी' में शामिल होंगे 1.43 आईमैक्स सीक्वेंस

AMB सिनेमाज का कहना है कि यह फैसला हैदराबाद के फिल्मों के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाता है।

उनके मुताबिक, 'यह वो सिनेमा अनुभव है, जिसकी शहर को हमेशा से जरूरत थी और अब यह आखिरकार यहां मौजूद है।'

यह दोबारा शुरुआत ऐसे बिल्कुल सही समय पर हो रही है, जब एसएस राजामौली की बेसब्री से इंतजार की जा रही फिल्म 'वाराणसी' अप्रैल, 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

इस फिल्म में खासतौर पर 1.43 आईमैक्स सीक्वेंस शामिल होंगे। इंटरनेट पर दर्शक इसे एक शानदार मेल बता रहे हैं।