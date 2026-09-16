अमाल मलिक ने किसे दी चेतावनी? कहा- गुस्सा मेरा सलमान खान और संजय दत्त वाला है

अमाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चेतावनी जारी करते हुए लिखा, 'दुनिया के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जनता को वैधानिक चेतावनी... मेरे परिवार के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे निशाना बनाना आपका गेम प्लान हो सकता है, जिससे आपको कुछ लाइक्स और तवज्जो मिल जाती है, जो ठीक है।'

उन्होंने खुलासा किया कि X पर कुछ लोग उनके भाई अरमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमाल का समर्थन किया था।