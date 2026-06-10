YRF स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट का 'अल्फा' अवतार, टीजर में 'भेड़िया की बेटी' ने मचाई सनसनी

'अल्फा' सिनेमाघरों में कब होगी रिलीज?

फिल्म का टीजर भावनात्मक दृश्य और जोरदार लड़ाई के दृश्य का शानदार मेल है। यह एक जन्मदिन की दावत से शुरू होता है, जो अचानक ही गंभीर मोड़ ले लेता है।

बॉबी का एक संवाद, 'भेड़िया की बेटी भेड़िया ही होगी', सिया के मुश्किल सफर की झलक दिखाता है। फिल्म के VFX को बेहतर बनाने के लिए इसकी रिलीज 2 बार टाली गई थी, लेकिन अब 'अल्फा' 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

अगर आपको 'वॉर' और 'पठान' जैसी फिल्में पसंद आई थीं, तो यश राज फिल्म्स के इस स्पाई यूनिवर्स की यह सातवीं फिल्म आपके लिए और भी ज्यादा रोमांच और ड्रामा लेकर आ रही है।