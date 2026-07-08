'पुष्पा 2' के बाद अल्लू अर्जुन की 'राका' में दिखेगी ये अभिनेत्री? जानिए क्या है अपडेट

शूटिंग

अल्लू के साथ फिर नजर आ सकती हैं श्रीलीला

मनी कंट्रोल के मुताबिक, 'राका' में अल्लू और श्रीलाला के बीच एक सहयोग देखने को मिल सकता है। सूत्र ने कहा, "कुछ दिन पहले श्रीलीला, अल्लू अर्जुन के साथ लगातार 2 दिनों तक 'राका' की शूटिंग कर रही थीं। अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन कुछ तो चल रहा है। और अगर यह सच है तो 'राका' के साथ 'पुष्पा 2' की धूम जारी रहेगी।" बता दें, दोनों ने 'पुष्पा 2' में एक डांस नंबर करके धमाल मचा दिया था।