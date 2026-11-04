अल्लू अर्जुन ने 'रामायण' का समर्थन किया

'रामायण' के लिए अल्लू अर्जुन की लोगों से खास अपील, नमित मल्होत्रा ने जताया आभार

लेखन ज्योति सिंह 05:02 pm Nov 04, 202605:02 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण: भाग 1' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह है। इस बीच, तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिल्म का समर्थन किया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने न सिर्फ 'रामायण' की तारीफ की, बल्कि निर्माताओं को अपनी शुभकामना भी भेजी। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 5 नवंबर को भारत समेत दुनियाभर में रिलीज हो रही है। इसमें साई पल्लवी और यश भी मुख्य किरदारों में मौजूद हैं।