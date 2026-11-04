नमित मल्होत्रा 'रामायण' की मुंबई स्क्रीनिंग में भावुक हो गए

'रामायण' की मुंबई स्क्रीनिंग में भावुक हुए नमित मल्होत्रा, फिल्म को बताया 'दिल की धड़कन'

लेखन ज्योति सिंह 12:03 pm Nov 04, 202612:03 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण: भाग 1' अपनी रिलीज से एक दिन दूर है। इससे पहले, 3 नवंबर को मुंबई में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया जिसमें कलाकार समेत कई फिल्मी सितारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर 'रामायण' के निर्माता नमित मल्होत्रा दर्शकों से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने पौराणिक गाथा को अपने "दिल की धड़कन" बताया और परियोजना को असलियत में बदलने में शामिल लोगों का आभार जताया।