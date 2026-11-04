'रामायण' पर सुनील लहरी ने दी प्रतिक्रिया

'रामायण: भाग 1' पर सुनील लहरी बोले- संगीत ने निराश किया, लेकिन फिल्म से बहुत उम्मीद

लेखन ज्योति सिंह 10:41 am Nov 04, 202610:41 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: भाग 1' की रिलीज में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। इस बीच, रामानंद सागर की लोकप्रिय 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने फिल्म को लेकर अपनी व्यक्तिगत राय को साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो साझा किया और फिल्म की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि यह अच्छा प्रदर्शन करेगी और निर्माताओं की मेहनत को सफल करेगी। हालांकि, फिल्म के संगीत को लेकर वह निराशाजनक नजर आए।