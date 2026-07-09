सोहैल खान ने पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के सामने नेशनल टीवी पर मानी ये बात

जानिए कब हुआ था सोहैल और सीमा का तलाक?

सोहैल ने नेशनल टीवी पर अपनी पिछली गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार की। साल 2022 में लगभग 24 साल साथ रहने के बाद उनका तलाक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद सोहैल और सीमा अपने बेटों निर्वाण और योहान का मिलकर पालन-पोषण कर रहे हैं।

उनके बीच आज भी दोस्ताना रिश्ते हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए एक-दूसरे का सम्मान और परिवार सबसे पहले आता है।