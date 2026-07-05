आलिया की 'अल्फा' ने पकड़ी बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार, जानिए 'वेलकम टू द जंगल' का हाल

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'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे शनिवार को की इतनी कमाई

दूसरी ओर अक्षय कुमार अभिनीत 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में दूसरे शनिवार को अच्छी बढ़त देखने को मिली है। फिल्म ने अपने नौवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि शुक्रवार को इसने 4.50 करोड़ रुपये कमाए थे। इस उछाल के साथ ही फिल्म का कुल कारोबार अब 105 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस फिल्म में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल और अरशद वारसी जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं।