'अल्फा' की बुराई करने वालों पर भड़के करण जौहर

'अल्फा' और आलिया भट्ट के आलोचकों पर बरसे करण जौहर बोले- ऑनलाइन जहर उगलना बंद करो

लेखन नेहा शर्मा 07:12 pm Jul 04, 202607:12 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'अल्फा' को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना के बीच करण जौहर इसके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने यशराज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा और पूरी टीम की तारीफ करते हुए आलिया भट्ट के स्टारडम को 'बेमिसाल' बताया। दुनियाभर में 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग मिलने पर करण ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए टीम को बधाई दी। साथ ही उन्होंने फिल्म के खिलाफ फैलाई जा रही ऑनलाइन नकारात्मकता पर भी निशाना साधा।