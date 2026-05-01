'तुम्बाड 2' में आलिया भट्ट की एंट्री, मेट गाला के चलते 'बॉडी डबल' से पूरी होगी शूटिंग

मड आइलैंड पर सजा 'तुंबाड 2' का भव्य सेट,

सोहम शाह फिल्म्स और पेन स्टूडियोज के बैनर तले बन रही 'तुंबाड 2' की शूटिंग इन दिनों मड आइलैंड पर लगे भव्य सेट पर चल रही है। आलिया भट्ट के लिए यह प्रोजेक्ट उनके पैक शेड्यूल का हिस्सा है। साल 2026 में वह यशराज फिल्म्स की 'अल्फा' (10 जुलाई) में नजर आएंगी, जिसके बाद वह संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' (21 जनवरी 2027) की तैयारी में जुटेंगी। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच 'तुंबाड 2' में उनकी भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हैं।