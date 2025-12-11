रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के मुरीद हुए ऋतिक रोशन, बोले- दूसरी किस्त का इंतजार रहेगा
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के सितारे इस वक्त बुलंदियों पर हैं। अपनी जासूसी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' से उन्होंने तहलका मचा दिया है। न सिर्फ दर्शक, बल्कि सितारे भी फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अक्षय कुमार और अनुपम खेर के बाद, ऋतिक रोशन ने 'धुरंधर' पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अभिनेता 'धुरंधर' से इस हद तक इम्प्रेस हुए कि इसकी दूसरी किस्त की रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं।
प्रतिक्रिया
ऋतिक ने 'धुरंधर' को बताया शानदार फिल्म
ऋतिक ने एक्स पर लिखा, 'धुरंधर अब भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। आदित्य धर, आप कमाल के फिल्म निर्माता हैं। रणवीर, शांत से उग्र तक का सफर, क्या गजब सफर और कमाल की निरंतरता! अक्षय खन्ना हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं और ये फिल्म सबूत है। आर माधवन, आपने कमाल का अभिनय किया, शक्ति और गरिमा!' उन्होंने आगे लिखा, 'राकेश बेदी, आपने जो किया वो लाजवाब था... मैं पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं!!!'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Still can't get DHURANDHAR out of my mind. @AdityaDharFilms you are an incredible maker man. @RanveerOfficial the silent to the fierce what a journey and so damn consistent. #akshayekhanna has always been my fav and this film is proof why. @ActorMadhavan bloody mad grace,…— Hrithik Roshan (@iHrithik) December 11, 2025
फिल्म
माधवन ने जताया आभार
ऋतिक की पोस्ट पर माधवन ने आभार जताते हुए लिखा, 'अरे यार... बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ... मैं बहुत भावुक हो गया... आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।' 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रणवीर ने इसमें भारतीय जासूस 'हमजा' का किरदार निभाया है। वहीं अक्षय ने 'रहमान डकैत' का किरदार निभाया है, जो करांची स्थित ल्यारी शहर पर अपनी हुकूमत चाहता है। फिल्म का हिस्सा संजय दत्त और सारा अर्जुन भी हैं।