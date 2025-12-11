रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के मुरीद हुए ऋतिक रोशन, बोले- दूसरी किस्त का इंतजार रहेगा

प्रतिक्रिया

ऋतिक ने 'धुरंधर' को बताया शानदार फिल्म

ऋतिक ने एक्स पर लिखा, 'धुरंधर अब भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। आदित्य धर, आप कमाल के फिल्म निर्माता हैं। रणवीर, शांत से उग्र तक का सफर, क्या गजब सफर और कमाल की निरंतरता! अक्षय खन्ना हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं और ये फिल्म सबूत है। आर माधवन, आपने कमाल का अभिनय किया, शक्ति और गरिमा!' उन्होंने आगे लिखा, 'राकेश बेदी, आपने जो किया वो लाजवाब था... मैं पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं!!!'