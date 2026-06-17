आलिया भट्ट ने 'अल्फा' ट्रेलर में संभाली YRF स्पाई यूनिवर्स की कमान, बनीं पहली महिला एक्शन हीरोइन

शिव रावल निर्देशित 'अल्फा' कब होगी रिलीज?

इस फिल्म को शिव रावल निर्देशित कर रहे हैं, जो 'द रेलवे मेन' जैसी वेब सीरीज के लिए जाने जाते हैं।

'अल्फा' 3 जुलाई, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म सीता की शाही जिंदगी से लेकर ताकतवर दुश्मनों से लड़ने तक का सफर दिखाती है।

शरवरी भी इस लड़ाई में उनका साथ देंगी। ट्रेलर का अंत एक रहस्यमयी मोड़ पर होता है, जहां एक अनजानी शख्सियत का इशारा मिलता है।

इसी वजह से यह कहानी यश राज फिल्म्स के लगातार बढ़ते स्पाई यूनिवर्स का सबसे खास और बहुप्रतीक्षित हिस्सा मानी जा रही है।