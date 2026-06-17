शरवरी के साथ फोटो शेयर कर आलिया भट्ट ने की ट्रोलर्स की बोलती बंद, कही यह बात

शरवरी ने 'अल्फा' को बताया महिला प्रधान फिल्म

टीजर में शरवरी के न दिखने पर जब फैंस ने सवाल उठाए, तो आलिया ने इंस्टाग्राम पर दोनों की एक मजेदार तस्वीर साझा की।

इस तस्वीर में दोनों 'अल्फा' की टी-शर्ट पहने दिखाई दे रही थीं। आलिया ने तस्वीर के साथ लिखा, 'शरवरी कहां है?' जिस पर शरवरी ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'प्रेजेंट मिस!'

पर्दे के पीछे की उनकी इस दोस्ती से हटकर, शरवरी ने 'अल्फा' को 'भारतीय सिनेमा में अपनी तरह की पहली' और 'महिला प्रधान एक्शन एंटरटेनर' बताया।

शरवरी ने आगे कहा, 'आज के समय में इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना बेहद रोमांचक है, खासकर इसलिए क्योंकि हमें ऐसे दमदार किरदारों को निभाने का मौका मिल रहा है।'

फिल्म का निर्देशन शिव रावल ने किया है। यह फिल्म 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है', 'वॉर', 'पठान', 'टाइगर 3' और 'वॉर 2' के बाद वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कड़ी बनने जा रही है।