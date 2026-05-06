हॉलीवुड का अनुभव और 'गुड्डू भैया' का स्वैग, अली फजल अब बड़े पर्दे पर करेंगे जबरदस्त एक्शन मनोरंजन May 06, 2026

'मिर्जापुर' के 'गुड्डू पंडित' यानी अली फजल अब एक बड़े पर्दे पर जबरदस्त धमाका करने की तैयारी में हैं। खबर है कि अली जल्द ही एक बड़े सुपरस्टार के साथ एक जबरदस्त एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि अली अपने मशहूर किरदार 'गुड्डू पंडित' की लोकप्रियता और अपने कड़क एक्शन अंदाज को अब विश्व स्तर पर ले जाना चाहते हैं। हॉलीवुड स्टार गेरार्ड बटलर के साथ फिल्म 'कंधार' में अपनी छाप छोड़ने के बाद निर्माता-निर्देशक अब अली को बड़े एक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए पहली पसंद मान रहे हैं।