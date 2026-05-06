हॉलीवुड का अनुभव और 'गुड्डू भैया' का स्वैग, अली फजल अब बड़े पर्दे पर करेंगे जबरदस्त एक्शन

हॉलीवुड का अनुभव और 'गुड्डू भैया' का स्वैग, अली फजल अब बड़े पर्दे पर करेंगे जबरदस्त एक्शन
'मिर्जापुर' के 'गुड्डू पंडित' यानी अली फजल अब एक बड़े पर्दे पर जबरदस्त धमाका करने की तैयारी में हैं। खबर है कि अली जल्द ही एक बड़े सुपरस्टार के साथ एक जबरदस्त एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि अली अपने मशहूर किरदार 'गुड्डू पंडित' की लोकप्रियता और अपने कड़क एक्शन अंदाज को अब विश्व स्तर पर ले जाना चाहते हैं। हॉलीवुड स्टार गेरार्ड बटलर के साथ फिल्म 'कंधार' में अपनी छाप छोड़ने के बाद निर्माता-निर्देशक अब अली को बड़े एक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए पहली पसंद मान रहे हैं।
'लस्ट स्टोरीज 3' से लेकर एक्शन फिल्मों तक, दिखेगा हर रंग
फिल्म जगत में चर्चा है कि अली की शानदार 'बॉडी' और 'गंभीर अंदाज' एक्शन भूमिकाओं के लिए बिल्कुल सटीक है। यही कारण है कि उन्हें लगातार बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। साल 2026 अली के लिए बेहद खास है, जिसे उन्होंने 'रचनात्मक रूप से संतोषजनक' बताया है। इस साल वो फिल्म 'मिर्जापुर' और 'राख' में अपने जबरदस्त एक्शन का जलवा दिखाएंगे, वहीं 'लस्ट स्टोरीज 3' में कुछ अलग और नया करते नजर आएंगे। एक्शन, रोमांस और गंभीर किरदारों के मेल से अली इस साल पर्दे पर छा जाने के लिए तैयार हैं।