एलेक बाल्डविन-जिम गैफिगन की 'क्रॉसहेयर्स' की शूटिंग हुई पूरी, क्या बम और स्नाइपर के चंगुल से बचेगा जासूस? मनोरंजन Jun 02, 2026

एलेक बाल्डविन और जिम गैफिगन ने अलबामा के बर्मिंघम में अपनी नई एक्शन थ्रिलर 'क्रॉसहेयर्स' की शूटिंग पूरी कर ली है। इस फिल्म का निर्देशन मुकुंदा माइकल डेविल ने किया है।

फिल्म की कहानी एक न्यूयॉर्क के जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पार्क की बेंच पर बम के साथ फंसा हुआ है। वहीं, एक अदृश्य स्नाइपर उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए है।

फिल्म में सिडनी पार्क और केली ग्रेसन के अलावा कई और कलाकार भी दिखेंगे।