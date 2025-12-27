'दृश्यम 3' बीच में छोड़कर बुरे फंसे अक्षय खन्ना, भड़के निर्माता ने भेजा कानूनी नोटिस

' दृश्यम 3 ' से अक्षय खन्ना बाहर हो गए हैं और अब खुद फिल्म के निर्माता कुमार मंगत पाठक ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। साथ ही उन्होंने अक्षय पर गई आरोप भी लगाए हैं। निर्माता का कहना है कि अक्षय ने फिल्म साइन करने के बाद विग पहनने जैसी शर्तें रखीं, एग्रीमेंट साइन किया, एडवांस फीस ली और शूटिंग शुरू होने से महज 10 दिन पहले फिल्म छोड़ दी। निर्माता ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं।

खुलासा अक्षय ने रखी विग पहनने की शर्त बॉलीवुड हंगामा से कुमार मंगत पाठक ने कहा, "हमने अक्षय के साथ फिल्म को लेकर हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उनकी फीस भी उनकी तरफ से कई बार हुई बातचीत के बाद फाइनल की गई थी। अक्षय की एक शर्त थी कि वो फिल्म में विग पहनना चाहते हैं। हालांकि, निर्देशक अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि 'दृश्यम 3' एक सीक्वल है। ऐसे में अगर विग पहना तो पहले वाले हिस्से और कहानी के साथ मेल नहीं बैठेगा।"

दावा "शुरुआत में अक्षय कुछ नहीं था, मेरी फिल्म से मिली पहचान" निर्माता बोले, "फिर अक्षय के आसपास के लोगों ने उन्हें सलाह दी कि विग पहनने से वो ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे। इसके बाद अक्षय ने वही मांग फिर से रख दी। निर्देशक इसके लिए भी मान गए और इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करने को तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद अक्षय ने अचानक फिल्म से बाहर होने का फैसला कर लिया।" कुमार मंगत पाठक के मुताबिक, अक्षय शुरुआत में कुछ नहीं थे और उनकी फिल्म 'सेक्शन 375' ने उन्हें पहचान दिलाई।

नाराजगी अपने दम पर तो 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएंगे अक्षय- कुमार मंगत पाठक निर्माता ने कहा, "कई लोगों ने मुझे चेताया कि अक्षय का गैर पेशेवर रवैया सेट पर परेशानी पैदा कर सकता है। इसके बाद मैंने उसे 'दृश्यम 2' में भी साइन किया। उसे बड़े प्रोजेक्ट्स की सारे प्रस्ताव मेरी इस फिल्म के बाद मिले। इससे पहले वो 3-4 साल तक घर पर बैठा था। 'दृश्यम' अजय देवगन के नाम से चलती है। 'छावा' और 'धुरंधर' में भी बड़े सितारे हैं। अक्षय की अकेली फिल्म भारत में 50 करोड़ भी नहीं कमाएगी।"

आरोप शूट से 10 दिन पहले निकल गए अक्षय? निर्माता कहते हैं कि अक्षय खुद को सुपरस्टार समझने लगे हैं। उन्हें लगता है 'धुरंधर' उनकी वजह से हिट हुई, जबकि इसकी सफलता के पीछे कई कारण थे। अगर वो सच में सुपरस्टार हैं तो किसी स्टूडियो के साथ बड़ी बजट वाली फिल्म बनाकर देखें। वो बोले कि अक्षय को 'दृश्यम 3' की स्क्रिप्ट इतनी पसंद थी कि उन्होंने इसे 500 करोड़ी फिल्म बताया, लेकिन एडवांस लेकर शूट से 10 दिन पहले उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया।