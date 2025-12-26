LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'दृश्यम 3': इधर अक्षय खन्ना पर चर्चा तेज, उधर जयदीप अहलावत ने मारा मौके पर चौका
'दृश्यम 3': इधर अक्षय खन्ना पर चर्चा तेज, उधर जयदीप अहलावत ने मारा मौके पर चौका
'दृश्यम 3' में जयदीप अहलावत की एंट्री

'दृश्यम 3': इधर अक्षय खन्ना पर चर्चा तेज, उधर जयदीप अहलावत ने मारा मौके पर चौका

लेखन नेहा शर्मा
Dec 26, 2025
07:50 pm
क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जहां एक ओर फिल्म से अक्षय खन्ना के बाहर होने की खबर ने प्रशंसकों को निराश कर दिया है, वहीं दूसरी ओर जयदीप अहलावत की दमदार एंट्री ने इसे लेकर उत्साह फिर से बढ़ा दिया है। उनके जुड़ने के बाद अब इस फिल्म से फैंस की उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि जयदीप की मौजूदगी में फिल्म की कहानी एक दमदार मोड़ लेगी।

रिपोर्ट

जयदीप कब करेंगे शूटिंग शुरू?

पिंकविला के मुताबिक, जयदीप अहलावत 'दृश्यम 3' से आधिकारिक रूप से जुड़ गए हैं। ये पहला मौका होगा, जब उन्हें अजय और तब्बू के साथ स्क्रीन साझा करते देखा जाएगा। जयदीप को एक ऐसे किरदार के लिए चुना गया है, जो फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनकी मौजूदगी से फिल्म और ज्यादा शानदार और रोमांचक हो जाएगी। अभिनेता जनवरी, 2026 से शूटिंग शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि फिल्म में जयदीप का अनदेखा अवतार देखने को मिलेगा।

कयास

क्या जयदीप ने ली अक्षय की जगह?

माना जा रहा है कि फिल्म में जयदीप ने अक्षय की जगह ली है। हालांकि, निर्माता-निर्देशक की ओर से इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही अभी अक्षय के फिल्म से बाहर होने पर निर्माताओं का कोई बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के लिए अक्षय ने 21 करोड़ रुपये की मांग की, लेकिन निर्माताओं ने ये कहकर इतने पैसे देने से इनकार कर दिया कि इससे फिल्म का बजट काफी बढ़ जाएगा।

Advertisement

धमाका

'पाताल लोक 2' से स्टार बने जयदीप अब 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी में लगाएंगे चार चांद

जयदीप अपनी दमदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। वो कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपने अभिनय का दमखम दिखा चुके हैं। फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में उन्होंने 'पाताल लोक सीजन 2' में अपने शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (ड्रामा) का पुरस्कार भी जीता था। दूसरे सीजन में भी जयदीप ने 'हाथीराम चौधरी' का किरदार निभाकर दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी जमकर वाहवाही लूटी थी। अब वो यही कमाल 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी में करने वाले हैं।

Advertisement

सफर

कैसे हुई 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की शुरुआत?

'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की शुरुआत 2013 में मलयालम फिल्म से हुई थी, जिसमें मोहनलाल मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म का 2 साल बाद हिंदी में रीमेक बनाया गया, जिसमें अजय देवगन, तबू और अन्य कलाकारों ने भूमिका निभाई। साल 2022 में अजय 'दृश्यम 2' लेकर आए थे, जो उनके करियर की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक बनी। इससे पहले साल 2015 में आई उनकी फिल्म 'दृश्यम' ने भी ताबड़तोड़ कमाई की थी।

Advertisement