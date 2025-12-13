अक्षय खन्ना की तगड़ी रेटिंग वाली 4 फिल्में, एक में आमिर खान ने मांगा था रोल

अक्षय खन्ना फिल्म ' धुरंधर ' की जबरदस्त सफलता के चलते सुर्खियों में हैं। फिल्म को इंटरनेट मूवी डाटाबेस यानी IMDb पर शानदार रेटिंग मिली है, जो इसकी सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। दमदार किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अक्षय इससे पहले भी कई ऐसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, जिन्हें IMDb पर 8 या उससे ज्यादा रेटिंग मिली है। आइए नजर डालते हैं उनकी उन 5 चुनिंदा फिल्मों पर, जिन्होंने दर्शकों और समीक्षकों दोनों का दिल जीता।

#1 'धुरंधर' 'धुरंधर' को IMDb पर 8.5 रेटिंग मिली है, जो उनकी सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा है। दर्शकों को न सिर्फ फिल्म की कहानी पसंद आई, बल्कि अक्षय का किरदार भी दिलों पर गहरी छाप छोड़ गया। 'धुरंधर' में रहमान डकैत बने अक्षय का अभिनय कहानी की रीढ़ बनकर उभरता है और यही वजह है कि ये फिल्म उनकी अब तक की सभी फिल्मों में रेटिंग के मामले में सबसे ऊपर पहुंच गई है। इस फिल्म के हीरो रणवीर सिंह हैं।

#2 'दृश्यम 2' अक्षय की फिल्मों की रेटिंग सूची में 'दृश्यम 2' दूसरे स्थान पर है। ये फिल्म भी दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने काफी पसंद की थी। ये सुपरस्टार मोहनलाल की साल 2013 में आई मलयालम फिल्म 'दृश्यम' के हिंदी रीमेक 'दृश्यम' का सीक्वल है। अक्षय के अलावा अजय देवगन, श्रिया सरण और तब्बू ने भी इसमें अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया था। फिल्म को IMDb पर 8.2 रेटिंग मिली है।

Advertisement

#3 'दिल चाहता है' साल 2001 में रिलीज हुई फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म 'दिल चाहता है' थी, जो बॉलीवुड में एक नया बदलाव लेकर आई। 8.1 रेटिंग वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। इसमें आमिर खान ने मुख्य भूमिका (आकाश) निभाने की मांग की, जिसके लिए फरहान की पहली पसंद अक्षय थे, लेकिन आमिर की इच्छा थी, इसलिए अक्षय ने बिना ना-नुकुर किए अपना रोल बदलकर उन्हें सौंप दिया, ताकि फिल्म बेहतर बने।

Advertisement