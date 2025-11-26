शाहरुख खान की 'किंग' में शामिल हुआ ये अभिनेता, निर्माताओं ने लगाया बड़ा दांव

शाहरुख खान की 'किंग' में शामिल हुआ ये अभिनेता, निर्माताओं ने लगाया बड़ा दांव
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। 2023 में फिल्म 'डंकी' के बाद, अभिनेता इस एक्शन फिल्म के जरिए पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। 'किंग' का टीजर पहले ही जारी हो चुका है, जिसमें शाहरुख ने अपने अंदाज से लोगों का उत्साह बढ़ा दिया था। फिल्म की स्टारकास्ट भी खूब ध्यान खींच रही है। अब खबर है कि 'किंग' में एक और कलाकार का नाम जुड़ गया है।
टाइम्स नाउ के मुताबिक, 'किंग' में अक्षय ओबेरॉय का नाम शामिल हो गया है जिसकी पुष्टि उन्होंने खुद कर दी है। उन्होंने कहा, "यह एक सपने के सच होने जैसा है, मेरी चेकलिस्ट अब पूरी हो गई है क्योंकि मुझे शाहरुख की फिल्म में काम करने का मौका मिला है। उनके साथ एक फिल्म का हिस्सा बनना एक अवास्तविक एहसास है।" चर्चा तो काफी समय से थी कि अक्षय, 'किंग' का हिस्सा हाेंगे, और अब पुष्टि भी हो गई है।
अक्षय को कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा गया है जिसमें ऋतिक रोशन की फिल्म 'फाइटर' भी शामिल है। इस फिल्म के बाद उन्हें निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के साथ दोबारा काम करने का मौका मिल रहा है, जिससे वह बेहद खुश भी हैं। बरहाल, शाहरुख अभिनीत 'किंग' की स्टाकास्ट काफी लंबी है, जिसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल और अरशद वारसी समेत कई सितारे नजर आएंगे। फिल्म 2026 में सिनेमाघरों का रुख करेगी।