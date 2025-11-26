शाहरुख खान की 'किंग' में शामिल हुआ ये अभिनेता, निर्माताओं ने लगाया बड़ा दांव

शाहरुख खान की 'किंग' में शामिल हुआ ये अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 02:58 pm Nov 26, 202502:58 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। 2023 में फिल्म 'डंकी' के बाद, अभिनेता इस एक्शन फिल्म के जरिए पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। 'किंग' का टीजर पहले ही जारी हो चुका है, जिसमें शाहरुख ने अपने अंदाज से लोगों का उत्साह बढ़ा दिया था। फिल्म की स्टारकास्ट भी खूब ध्यान खींच रही है। अब खबर है कि 'किंग' में एक और कलाकार का नाम जुड़ गया है।