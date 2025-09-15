अक्षय कुमार ने बेटे आरव पर लुटाया प्यार (तस्वीर: एक्स/@akshaykumar)

अक्षय कुमार ने बेटे आरव को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, तस्वीर साझा कर लिया प्यारा नोट

लेखन दीक्षा शर्मा 06:17 pm Sep 15, 202506:17 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव 23 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर अभिनेत्री ने अपने लाडले को बेहद खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं। अक्षय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक अनदेखी तस्वीर साझा की है, जिसमें वह अपने बेटे आरव के साथ दिख रहे हैं। इसके साथ अभिनेता ने एक प्यारा नोट लिखा है। उधर ट्विंकल ने भी अपने बेटे पर प्यार लुटाते हुए जन्मदिन की बधाई दी है।