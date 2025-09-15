LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अक्षय कुमार ने बेटे आरव को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, तस्वीर साझा कर लिया प्यारा नोट
अक्षय कुमार ने बेटे आरव को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, तस्वीर साझा कर लिया प्यारा नोट
अक्षय कुमार ने बेटे आरव पर लुटाया प्यार (तस्वीर: एक्स/@akshaykumar)

अक्षय कुमार ने बेटे आरव को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, तस्वीर साझा कर लिया प्यारा नोट

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 15, 2025
06:17 pm
क्या है खबर?

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव 23 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर अभिनेत्री ने अपने लाडले को बेहद खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं। अक्षय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक अनदेखी तस्वीर साझा की है, जिसमें वह अपने बेटे आरव के साथ दिख रहे हैं। इसके साथ अभिनेता ने एक प्यारा नोट लिखा है। उधर ट्विंकल ने भी अपने बेटे पर प्यार लुटाते हुए जन्मदिन की बधाई दी है।

नोट

देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है तू यार- अक्षय 

अक्षय ने लिखा, '23वां जन्मदिन मुबारक हो आरव। जब मैं 23 साल का था, तब मैं स्क्रीन पर लोगों को हराना सीख रहा था... अब तुम्हें हर रोज तकनीक से लेकर फैशन और खाने की मेज पर बहस में मुझे हर जगह हराते देखना एक अजीब सा एहसास है। देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है तू... तुम मुझे अपनी कहानी में एक गर्वित साथी जैसा महसूस कराते हो। मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 23 साल के लिए चीयर्स।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीर 

जानकारी

'जॉली LLB 3' में नजर आएंगे अक्षय 

काम के मोर्चे पर बात करें तो अक्षय जल्द ही 'जॉली LLB 3' में नजर आएंगे, जिसमें वह अरशद वारसी के साथ दिखाई देंगे। सुभाष कपूर ने न केवल निर्देशन, बल्कि इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी।