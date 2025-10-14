अक्षय कुमार फिर बनाएंगे साउथ की रीमेक, इस सुपरस्टार की ब्लॉकबस्टर फिल्म में आएंगे नजर

फिल्म

इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म का बनेंगे हिस्सा

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती की तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म 'संक्रांतिकी वास्तुनम' का हिंदी रीमेक बनाने की चर्चा है। एक सूत्र ने कहा, "अक्षय को ये फिल्म काफी पयंद आई है। उन्होंने इसे देखने के बाद हिंदी रीमेक बनाने का फैसला किया है।" बता दें कि एक्शन-कॉमेडी से फिल्म 'संक्रांतिकी वास्तुनम' का निर्देशन अनिल रविपुडी ने किया था। 14 जनवरी, 2025 को रिलीज इस फिल्म ने दुनिया भर में 250 से 300 करोड़ रुपये कमाए थे।