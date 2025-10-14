अक्षय कुमार फिर बनाएंगे साउथ की रीमेक, इस सुपरस्टार की ब्लॉकबस्टर फिल्म में आएंगे नजर
क्या है खबर?
अक्षय कुमार की फिल्मों का उनके प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हाल ही में उन्हें 'जॉली LLB 3' में देखा गया था। ताजा अपडेट है कि अक्षय एक और फिल्म करने जा रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि अक्षय की ये फिल्म, साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म की हिंदी रीमेक होगी। अभिनेता पहले भी 'सरफिरा' और 'राउडी राठौर' समेत कई साउथ फिल्मों के हिंदी रीमेक का हिस्सा रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी नई फिल्म के बारे में।
फिल्म
इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म का बनेंगे हिस्सा
ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती की तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म 'संक्रांतिकी वास्तुनम' का हिंदी रीमेक बनाने की चर्चा है। एक सूत्र ने कहा, "अक्षय को ये फिल्म काफी पयंद आई है। उन्होंने इसे देखने के बाद हिंदी रीमेक बनाने का फैसला किया है।" बता दें कि एक्शन-कॉमेडी से फिल्म 'संक्रांतिकी वास्तुनम' का निर्देशन अनिल रविपुडी ने किया था। 14 जनवरी, 2025 को रिलीज इस फिल्म ने दुनिया भर में 250 से 300 करोड़ रुपये कमाए थे।
शूटिंग
कास्टिंग प्रक्रिया पर चल रहा काम
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि फिल्म के लिए कास्टिंग प्रक्रिया पर काम चल रहा है। लीड अभिनेत्री अभी तय नहीं हुई है। फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो जानी थी, लेकिन अक्षय की व्यस्तताओं के चलते देरी हो गई। अक्षय की अन्य आगामी फिल्मों की बात करें तो, अगले साल, 2026 में वह फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे। इसके अलावा उनके खाते में 'हैवान', 'फिर हेरा फेरी' और 'वेलकम टू द जंगल' शामिल है।