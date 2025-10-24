LOADING...
अल्लू अर्जुन ने 22 दिन पहले रिलीज 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए लिखा पोस्ट, जानिए क्या

लेखन ज्योति सिंह
Oct 24, 2025
04:11 pm
सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने 22 दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए खास पोस्ट साझा किया है। उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अभिनेता ने फिल्म की तारीफ करते हुए ऋषभ शेट्‌टी को बधाई दी है। अल्लू की यूनिट के सभी सदस्यों ने भी फिल्म की तारीफ की है। उधर, ऋषभ ने सुपरस्टार की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। आइए जानते हैं कि अल्लू ने क्या कहा है।

अल्लू ने पोस्ट में लिखा, 'कल रात #Kantara देखी। वाह, क्या फिल्म है। मैं इसे देखते हुए मंत्रमुग्ध था। लेखक, निर्देशक और अभिनेता के तौर पर वन मैन शो के लिए ऋषभ को बधाई। उन्होंने हर चीज में कुशलता हासिल की है।' उन्होंने आगे लिखा, 'निर्माता @VKiragandur garu और पूरी @hombalefilms टीम को बहुत-बहुत बधाई। अनुभव साझा करने के लिए शब्द कम पड़ गए। ढेर सारा प्यार और सम्मान।' 'कांतारा चैप्टर 1' का निर्माण होम्बले फिल्म्स के तहत हुआ है।

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का बोलबाला

अल्लू का पाेस्ट सोशल मीडिया पर आते ही अभिनेता ऋषभ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, 'प्यार भरी बधाई के लिए धन्यवाद @alluarjun avre। आपकी गर्मजोशी और समर्थन के लिए आभार। आपको हमेशा सफलता मिले।' बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने 22 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 564 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। ऋषभ की ये फिल्म साल 2022 में रिलीज ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' की प्रीक्वल है।