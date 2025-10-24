अल्लू अर्जुन ने 22 दिन पहले रिलीज 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए लिखा पोस्ट, जानिए क्या

तारीफ

अल्लू ने पोस्ट में कही ये बात

अल्लू ने पोस्ट में लिखा, 'कल रात #Kantara देखी। वाह, क्या फिल्म है। मैं इसे देखते हुए मंत्रमुग्ध था। लेखक, निर्देशक और अभिनेता के तौर पर वन मैन शो के लिए ऋषभ को बधाई। उन्होंने हर चीज में कुशलता हासिल की है।' उन्होंने आगे लिखा, 'निर्माता @VKiragandur garu और पूरी @hombalefilms टीम को बहुत-बहुत बधाई। अनुभव साझा करने के लिए शब्द कम पड़ गए। ढेर सारा प्यार और सम्मान।' 'कांतारा चैप्टर 1' का निर्माण होम्बले फिल्म्स के तहत हुआ है।