'रामलीला' से पूनम पांडे का पत्ता साफ, रावण की पत्नी मंदोदरी बनने को थीं तैयार

जब से दिल्ली की रामलीला से अपनी बोल्ड छवि के लिए मशहूर पूनम पांडे का नाम जुड़ा, सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई। कई साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध कर पूनम के चयन पर सवाल उठाए। जैसे ही लव कुश समिति ने ऐलान किया कि पूनम रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी, बवाल मच गया। इसी विरोध के बीच अब लव कुश समिति ने पूनम को रामलीला से हटा दिया है।

बयान लव कुश रामलीला समिति ने जारी किया बयान दिल्ली में हो रही लव कुश रामलीला में पूनम को मंदोदरी की भूमिका दी गई थी। हालांकि, शुरू से ही संत समाज उनके इस किरदार को निभाने का विरोध कर रहा था। पूरे देश में हो रहे विरोध के चलते लव कुश रामलीला समिति ने फैसला लिया है कि पूनम अब ये किरदार नहीं निभाएंगी। उनकी जगह किसी और को लिया जाएगा। लव कुश रामलीला समिति ने बयान जारी कर बताया कि पूनम को रामलीला से हटा दिया गया है।

बयान क्या बोले समिति के अध्यक्ष? समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि पूनम ने समिति के आमंत्रण पर मंदोदरी की भूमिका निभाने की सहमति दी थी, लेकिन उनके नाम की घोषणा के बाद अनेक संस्थानों और वर्गों ने आपत्तियां जताईं, जिसके बाद हमने फैसला किया कि पूनम ये भूमिका नहीं करेंगी। उधर समाज और पूजनीय संतजनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लव कुश रामलीला समिति द्वारा लिए गए इस फैसले का विश्व हिन्दू परिषद ने स्वागत किया।

नाराजगी अयोध्या के साधु संतों ने भी जाहिर की थी नाराजगी इससे पहले मंगलवार को इंदौर में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने भी कड़ा बयान देते हुए कहा था कि मंदोदरी का चरित्र आदर्श और मर्यादा का प्रतीक है, जबकि पूनम पांडे की छवि उस पवित्रता से उलट है। वो मंदोदरी नहीं, शूर्पणखा बनने के लायक हैं। अयोध्या के साधु संतों ने भी इससे पहले लव कुश समिति से मांग की थी कि पूनम के विवादों और काम को देखते हुए रामलीला में महत्वपूर्ण रोल के लिए चुनना बहुत ही गलत है।