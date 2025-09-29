अक्षय कुमार के बेटे को फिल्मों में नहीं आना, पापा से साफ-साफ कह दी ये बात

अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ' जॉली LLB 3 ' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म जगत में अपने 34 साल पूरे किए हैं। इस बीच एक इंटरव्यू में अभिनेता ने अपने 23 साल के बेटे आरव के करियर को लेकर बात की। अक्षय ने बताया कि वो चाहते थे कि उनके बेटे उनकी प्रोडक्शन कंपनी को संभाले, लेकिन आरव ऐसा नहीं करना चाहते हैं। उन्हें फैशन जगत में करियर बनाना है।

खुलासा डिजाइनर बनना चाहते हैं आरव ABP को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने बेटे आरव के करियर पर बात करते हुए कहा, "वह 23 साल का है। जल्दी बड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। पूरी तरह से पढ़ाई में लगा है।" अभिनेता ने आगे कहा, "वह डिजाइनर बनना चाहता है। इस वक्त फैशन के गुर सीख रहा है। अपनी जिंदगी से खुश है।" अक्षय चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में आए, लेकिन उन्होंने बताया कि वो आरव के फैसले से खुश हैं।

अनुशासन दोनों बच्चों को नियंत्रण में रखती हैं ट्विंकल अक्षय ने आगे कहा कि उनके दोनों बच्चों आरव और नितारा को नियंत्रण में रखने का काम उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना का है। वो बहुत गंभीर हैं और दोनों बच्चों को अनुशासन में रखती हैं। अभिनेता ने बताया कि वो अपने बेटे आरव के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। अक्षय ने ये भी बताया कि उन्हाेंने आरव को उसके जन्मदिन पर एक नोट दिया था, जिसमें उन्होंने बेटे को धैर्य रखने की सलाह दी थी।