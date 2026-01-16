अक्षय कुमार 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' से TV पर वापसी को तैयार, शो का प्रोमो जारी

शो

'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' टीवी के साथ OTT पर होगा स्ट्रीम

'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के प्रोमो के साथ कैप्शन दिया गया, 'किस्मत आपकी, पैसा चैनल का...और ढेर सारी मस्ती मेरी तरफ से।' अक्षय ने होस्ट की जिम्मेदारी संभाली है जो प्रतियोगियों को पुरस्कार राशि जीतने का मौका देंगे। खेल के दौरान एक बड़ा पहिया घुमाकर शब्दों की पहेलियों को सुलझाना होगा। यह शो 27 जनवरी से सोनी लिव और सोनी टीवी पर रात 9 बजे प्रसारित होगा। 'खतरों के खिलाड़ी' होस्ट कर चुके अभिनेता की टीवी वापसी से प्रशंसक उत्साहित हैं।