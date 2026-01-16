अक्षय कुमार 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' से TV पर वापसी को तैयार, शो का प्रोमो जारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार हर साल अपनी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। इस बार वह टीवी पर भी यह जिम्मेदारी उठाते दिखेंगे क्योंकि उनका नया गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' आ रहा है। काफी समय से चर्चा बटोर रहा यह रियलिटी शो इसी महीने यानी, जनवरी में अपनी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। निर्माताओं ने शो का प्रोमो और स्ट्रीमिंग तारीख जारी कर दी है। यह क्लासिक शब्द खेल हैंगमैन पर आधारित है।
शो
'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' टीवी के साथ OTT पर होगा स्ट्रीम
'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के प्रोमो के साथ कैप्शन दिया गया, 'किस्मत आपकी, पैसा चैनल का...और ढेर सारी मस्ती मेरी तरफ से।' अक्षय ने होस्ट की जिम्मेदारी संभाली है जो प्रतियोगियों को पुरस्कार राशि जीतने का मौका देंगे। खेल के दौरान एक बड़ा पहिया घुमाकर शब्दों की पहेलियों को सुलझाना होगा। यह शो 27 जनवरी से सोनी लिव और सोनी टीवी पर रात 9 बजे प्रसारित होगा। 'खतरों के खिलाड़ी' होस्ट कर चुके अभिनेता की टीवी वापसी से प्रशंसक उत्साहित हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का प्रोमो
Kismat aapki, paisa channel ka…aur dher saari masti meri taraf se ;) This and more with Wheel of Fortune jo aa raha hai 27th January se, Mon-Fri raat 9 baje sirf @SonyTV aur @SonyLIV par. pic.twitter.com/GXklFne2Xl— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 16, 2026