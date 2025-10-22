प्रभास की 'स्पिरिट' को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए निर्माता करेंगे ये काम, आ गया बड़ा अपडेट

प्रभास की 'स्पिरिट' को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए निर्माता करेंगे ये काम, आ गया बड़ा अपडेट
क्या है खबर?
पैन स्टार प्रभास और तृप्ति डिमरी की आगामी फिल्म 'स्पिरिट' का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। पहले इस परियोजना का हिस्सा दीपिका पादुकोण थीं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद काे इस फिल्म से अलग कर लिया। 'स्पिरिट' की शूटिंग अगले साल फरवरी, 2026 से शुरू होने की संभावना है। इस बीच फिल्म से जुड़ा एक ताजा अपडेट आया है, जिसे जानने के बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ जाएगी।
फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित होगी 'स्पिरिट'
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने 'स्पिरिट' के बारे में बात करते हुए बताया कि निर्माता इसे रोमांचक मोड़ पर खत्म करने की योजना बना रहे हैं। सूत्र ने कहा, "निर्माता प्रभास के पुलिस वाले किरदार पर केंद्रित एक दुनिया बनाने की योजना बना रहे हैं। वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या पहला भाग एक रोमांचक मोड़ पर खत्म हो सकता है और दर्शकों को आगे की कहानी के लिए उत्सुक बना सकता है।"
इन जगहों पर होगी फिल्म की शूटिंग
'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके संदीप रेड्डी 'स्पिरिट' की शूटिंग मुंबई में शुरू करेंगे। इसके बाद थाईलैंड, मेक्सिको और इंडोनेशिया में की जाएगी। सूत्र ने बताया, "कुछ समय पहले एक लुक टेस्ट किया गया था और निर्माताओं ने प्रभास के लिए दो अलग-अलग अवतारों पर ध्यान केंद्रित किया है। एक फ्लैशबैक दृश्य है, जिसे मुंबई लेग में शूट किया जाएगा।" बता दें कि प्रभास को 'द राजा साब' में देखा जाएगा। ये फिल्म 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।