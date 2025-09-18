'स्काई फोर्स' अब टीवी पर देख पाएंगे (तस्वीर: एक्स/@akshaykumar)

अक्षय कुमार की 'स्काई फोर्स' अब टीवी पर देख पाएंगे, जानिए कब और कहां

लेखन दीक्षा शर्मा 05:16 pm Sep 18, 202505:16 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' को 24 जनवरी, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 160 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 149 करोड़ रुपये का कारोबार किया। अब 'स्काई फोर्स' अपने टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म टीवी पर कब और कहां देख पाएंगे।