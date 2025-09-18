अक्षय कुमार की 'स्काई फोर्स' अब टीवी पर देख पाएंगे, जानिए कब और कहां
अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' को 24 जनवरी, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 160 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 149 करोड़ रुपये का कारोबार किया। अब 'स्काई फोर्स' अपने टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म टीवी पर कब और कहां देख पाएंगे।
निर्माताओं ने साझा किया वीडियो
'स्काई फोर्स' का टीवी पर प्रीमियर 5 अक्टूबर, 2025 को रात 8 बजे जी सिनेमा पर होगा। निर्माताओं ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'पाकिस्तान पर भारत के पहले एयरस्ट्राइक की अनसुनी कहानी।' जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं। 'स्काई फोर्स' में वीर पहाड़िया और सारा अली खान जैसे कलाकार भी नजर आए थे। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।
Pakistan par Bharat ke pehle Air Strike ki ansuni kahaani.— Jio Studios (@jiostudios) September 18, 2025
Dekhiye #TVParPehliBaar 'Skyforce' 5th Oct, Sun raat 8 baje, sirf #ZeeCinema par.#Skyforce #WorldTelevisionPremiere #SkyforceOnZeeCinema #SkyforceOnZeeCinemaOn5Oct #AkshayKumar #VeerPahariya #SaraAliKhan @akshaykumar… pic.twitter.com/rAo8lk4C5t