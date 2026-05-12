अक्षय खन्ना का बड़ा दांव, फिल्म 'महाकाली' के शुक्राचार्य बन मचाएंगे तहलका
अभिनेता अक्षय खन्ना अब तेलुगू सिनेमा में भी कदम रख रहे हैं। वे जल्द ही पौराणिक फिल्म 'महाकाली' में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लू कर रही हैं। इस फिल्म में अक्षय, शुक्राचार्य की भूमिका में हैं। शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने जाते हैं, जो बुद्धिमान होने के बावजूद गलत समझे जाते हैं। फिल्म में भूमी शेट्टी 'महाकाली' का मुख्य किरदार निभा रही हैं और अक्षय उनके सामने दिखाई देंगे। अपनी हिंदी फिल्म 'धुरंधर' की कामयाबी के बाद, अक्षय ने पिछले साल ही इस फिल्म से जुड़ने का फैसला किया था। उन्हें शुक्राचार्य के किरदार की गहराई और उसके भावनात्मक संघर्ष ने काफी आकर्षित किया।
अक्षय 'इक्का' में भी आएंगे, नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज
इस फिल्म की शूटिंग इसी साल की शुरुआत में शुरू हुई थी और अब यह कोलकाता में अपने अंतिम दौर में है। फिल्म के कुछ सीन दक्षिणेश्वर मंदिर के पास भी फिल्माए गए हैं। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग जुलाई तक पूरी हो जाएगी। अक्षय सिर्फ 'महाकाली' ही नहीं, बल्कि 'इक्का' नाम की एक और फिल्म में भी दिखाई देंगे। यह सनी देओल के साथ एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। 'महाकाली' के साथ अक्षय नए जॉनर और अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में हाथ आजमा रहे हैं, जिससे उनके फिल्मी करियर को एक नया और रोमांचक आयाम मिल रहा है।