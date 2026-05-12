अक्षय खन्ना का बड़ा दांव, फिल्म 'महाकाली' के शुक्राचार्य बन मचाएंगे तहलका मनोरंजन May 12, 2026

अभिनेता अक्षय खन्ना अब तेलुगू सिनेमा में भी कदम रख रहे हैं। वे जल्द ही पौराणिक फिल्म 'महाकाली' में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लू कर रही हैं। इस फिल्म में अक्षय, शुक्राचार्य की भूमिका में हैं। शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने जाते हैं, जो बुद्धिमान होने के बावजूद गलत समझे जाते हैं। फिल्म में भूमी शेट्टी 'महाकाली' का मुख्य किरदार निभा रही हैं और अक्षय उनके सामने दिखाई देंगे। अपनी हिंदी फिल्म 'धुरंधर' की कामयाबी के बाद, अक्षय ने पिछले साल ही इस फिल्म से जुड़ने का फैसला किया था। उन्हें शुक्राचार्य के किरदार की गहराई और उसके भावनात्मक संघर्ष ने काफी आकर्षित किया।