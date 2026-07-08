आकांक्षा चमोला का बड़ा खुलासा, गौरव खन्ना से अलग होकर लिया अकेले जिंदगी जीने का फैसला

अपनी निजी जिंदगी पर खुलकर बोलीं आकांक्षा

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना लगभग 10 साल तक एक साथ रहे, लेकिन समय के साथ दोनों की प्राथमिकताएं और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अपने इस फैसले की वजहों पर खुलकर बात करते हुए आकांक्षा ने बताया कि गौरव अपनी जिंदगी में बच्चे चाहते थे, जबकि उन्हें हमेशा यही लगा कि मां बनना उनके लिए सही फैसला नहीं है।

आकांक्षा ने महिला और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षित होने को लेकर भी पहली बार खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की ऊर्जा को महसूस करना और उससे जुड़ना, खुद को और अपनी पसंद को करीब से जानने के सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। आकांक्षा का मानना है कि अपनी आज़ादी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही उन्होंने अब अपनी जिंदगी में अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया है।

