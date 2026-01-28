LOADING...
अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, संसद के बाहर भावुक हुईं कंगना रनौत

लेखन नेहा शर्मा
Jan 28, 2026
01:04 pm
क्या है खबर?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी की सुबह एक विमान हादसे में दुखद निधन हो गया। इस भीषण हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। ये दर्दनाक खबर सामने आते ही बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई। कई सितारों और निर्देशकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। किसी ने उनके योगदान को याद किया तो किसी ने निजी यादें साझा कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी।

आहत

भावुक हुए अजय देवगन और रितेश देशमुख

अजय देवगन ने एक्स पर लिखा, 'माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के दुखद निधन की खबर से स्तब्ध और दुखी हूं। उनके परिवार, प्रियजनों और इस अपूरणीय क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति।' उधर रितेश देशमुख ने अजित पवार को महाराष्ट्र का सबसे ऊर्जावान और अनुशासनप्रिय नेता बताते हुए उनकी स्पष्टवादिता, हाजिरजवाबी और निजी तौर पर उनकी दयालुता को याद किया और इस क्षति को अपूरणीय बताया।

ट्विटर पोस्ट

अजय देवगन ने जताया शोक

निशब्द

कंगना रनौत बोलीं- भयानक खबर, मेरे पास शब्द नहीं

कंगना रनौत जब संसद भवन की ओर जा रही थीं, तभी उन्हें उपमुख्यमंत्री के निधन की जानकारी मिली। इस दुखद खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने भावुक स्वर में मीडिया से कहा, "ये एक भयानक खबर है और मुझे बहुत दुख है। हम अक्सर यहां(संसद) जल्दी पहुंचने की आपाधापी में रहते हैं... मेरे पास इस समय शब्द नहीं हैं। मैं अपनी भावनाओं को थोड़ा संभाल लूं, उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान दे पाऊंगी।"

ट्विटर पोस्ट

दुखी हुईं कंगना रनौत

दुख

अनुपम खेर और संजय दत्त ने जताया गहरा शोक

अनुपम खेर ने अजित पवार के निधन पर गहरा शोक जताते हुए उन्हें एक सौम्य और दयालु व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि 'दादा' से मिलना हमेशा सुखद रहता था और ये उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उधर संजय दत्त ने अजित को सबसे गतिशील नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास और नेतृत्व पर अजित पवार की अमिट छाप हमेशा रहेगी। संजय ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं जताते हुए शांति की प्रार्थना की।

ट्विटर पोस्ट

संजय दत्त ने दी श्रद्धांजलि

शोक

मधुर भंडारकर और अनिल शर्मा ने भी दी श्रद्धांजलि

फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने लिखा कि उनका असमय चले जाना राज्य की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं जताईं और इस कठिन घड़ी में उन्हें धैर्य व शक्ति प्रदान करने की कामना की। निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा कि इस हृदयविदारक खबर पर विश्वास करना बेहद कठिन है। उन्होंने प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनके परिवार व समर्थकों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे।

जानकारी

इन कलाकारों ने भी जताया दुख

अभिनेता राजपाल यादव ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि वो इस खबर से सदमे में हैं। राहुल वैद्य और निमरत कौर जैसे कई कलाकारों ने अजित पवार के निधन पर शोक जताया है।

