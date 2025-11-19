बॉक्स ऑफिस: 'दे दे प्यार दे 2' ने 5वें दिन लगाई छलांग, जानिए कुल कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दे दे प्यार दे 2' ने 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। दिलचस्प बात यह है कि चौथे दिन के मुकाबले कमाई में उछाल देखा गया है। अगर पिछली कमाई के आंकड़ें देखें तो इसने चौथे दिन 4.25 करोड़, तीसरे दिन 13.75 करोड़, दूसरे दिन 12.25 करोड़ और पहले दिन 8.75 करोड़ रुपये कमाए थे। 'दे दे प्यार दे 2' ने 44 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

फिल्म

सीक्वल फिल्म है 'दे दे प्यार दे 2'

फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' साल 2019 में इसी नाम के साथ रिलीज फिल्म की सीक्वल है। लव रंजन ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। अजय ने फिल्म में 52 साल के लंदन व्यवसायी आशीष मेहरा का किरदार निभाया है, जबकि रकुल 25 साल की आयशा के किरदार में हैं। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। आर माधवन, रकुल के पिता के किरदार में हैं। जावेद जाफरी और मिजान जाफरी भी फिल्म का हिस्सा हैं।