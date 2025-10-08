करण जौहर ने किराए पर लिया नया दफ्तर, हर महीने चुकाएंगे इतनी मोटी रकम
क्या है खबर?
निर्माता-निर्देशक करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 4 साल के लिए मुंबई में एक नया दफ्तर किराए पर लिया है। इसका किराया 15 लाख रुपये प्रति माह है। हर साल किराए में 5 प्रतिशत वृद्धि होगी। इस हिसाब से इस साल 2025 में कुल खर्च 7.75 करोड़ रुपये आएगा। संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक ये लेन-देन सितंबर 2025 में पंजीकृत हुआ है। ये दफ्तर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है।
शुल्क
प्रोडक्शन हाउस ने 1 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि दी
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 5,500 वर्ग फुट में फैला ये दफ्तर मुंबई के अंधेरी पश्मिच में सिग्नेचर बाय लोटस डेवलपर्स में स्थित है। 2.04 लाख के स्टाम्प पर इसका सौदा हुआ है। इसके अलावा 1,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क और 1 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि भी शामिल है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, 1880 करोड़ की संपत्ति के मालिक करण ने पिछले साल 8 लाख प्रति माह के हिसाब से एक संपत्ति ली थी।