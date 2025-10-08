करण जौहर ने किराए पर लिया नया दफ्तर, हर महीने चुकाएंगे इतनी मोटी रकम

शुल्क

प्रोडक्शन हाउस ने 1 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि दी

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 5,500 वर्ग फुट में फैला ये दफ्तर मुंबई के अंधेरी पश्मिच में सिग्नेचर बाय लोटस डेवलपर्स में स्थित है। 2.04 लाख के स्टाम्प पर इसका सौदा हुआ है। इसके अलावा 1,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क और 1 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि भी शामिल है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, 1880 करोड़ की संपत्ति के मालिक करण ने पिछले साल 8 लाख प्रति माह के हिसाब से एक संपत्ति ली थी।