अजय देवगन लेकर आ रहे हॉरर फिल्म

अजय देवगन ने शुरू की हॉरर फिल्म की शूटिंग, इस बार मकसद होगा दर्शकों को डराना

लेखन ज्योति सिंह 06:52 pm Sep 02, 202606:52 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की हाॅरर फिल्मों को याद करते ही दिमाग में 'शैतान' (2024) और 'काल' (2005) का नाम आता है। इसी साल मार्च में खबर आई थी कि अभिनेता एक और हॉरर फिल्म के जरिए दर्शकों काे भूतों की दुनिया दिखाने आएंगे। अब उन्होंने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। अभिनेता ने एक अनाम हॉरर फिल्म की शूटिंग शुरू की है, जिसे देवगन फिल्म्स और पैनोरमा स्टूडियोज के सहयोग से निर्मित किया जाएगा। निर्देशन की कमान रोहित जुगराज संभालेंगे।