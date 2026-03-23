अजय देवगन की नई फिल्म पर आया अपडेट

अजय देवगन भूतों की दुनिया से कराएंगे रूबरू, अगली फिल्म पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 03:48 pm Mar 23, 202603:48 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन ने एक बार फिर हॉरर जॉनर की तरफ वापसी करने की योजना बनाई है। एक ओर, जहां उनकी आगामी फिल्मों 'दृश्यम 3' और 'गोलमाल 5' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान उनकी नई फिल्मों ने फैंस को उत्साहित कर दिया है, क्योंकि अभिनेता फिर से भूतों की दुनिया में लौटेंगे। यह परियोजना इसलिए बेहद खास होगी क्योंकि फिल्म 'भूत' (2003) और 'काल' (2005) के बाद, अजय को दोबारा हॉरर फिल्म में देखा जाएगा।