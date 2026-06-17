सांचिता उगले की मौत ने लिया नया मोड़, जांच पर उठे सवाल; SIT गठन की मांग तेज मनोरंजन Jun 17, 2026

अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एक विशेष जांच दल (SIT) बनाने की मांग की है।

यह टीम टीवी अभिनेत्री सांचिता उगले की मौत की जांच करेगी। सांचिता 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे सीरियल में अपने किरदार के लिए काफी मशहूर थीं।

उन्हें 14 जून, 2026 को उनके मुंबई स्थित घर में मृत पाया गया था।