अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' से नया गाना जारी, इस गायिका की आवाज भर देगी जोश
क्या है खबर?
अगस्त्य नंदा आगामी फिल्म 'इक्कीस' से पर्दे पर दमदार भूमिका निभाने को तैयार हैं। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म से, अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। 'इक्कीस' लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इसमें एक आखिरी बार दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र नजर आएंगे। जाहिर है कि 24 नवंबर को उनका आकस्मिक निधन हो गया था। 'इक्कीस' रिलीज के करीब है। ऐसे में निर्माताओं ने नया और जोशीला गाना जारी किया है।
फिल्म
जोश से भर देगा 'इक्कीस' का नया गाना
निर्माताओं ने 'इक्कीस' का नया गाना 'बन के दिखा इक्कीस' जारी कर दिया है। दिलचस्प बात ये है कि गाने में अगस्त्य के अलावा, जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र भी नजर आ रहे हैं। अमरीकी गायिका जैस्मीन सैंडलस ने दमदार आवाज के साथ सुर लगाए हैं, जो आपके अंदर जोश भरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गाने के साहसिक बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हाे रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने की एक झलक
Nahin chalega unnis-bees.— Maddockfilms (@MaddockFilms) December 9, 2025
Maarni hai baazi toh bandeya… Ban Ke Dikha Ikkis.
This Christmas, presenting the new anthem of courage in the powerful voice of Jasmine Sandlas and lyrics by Amitabh Bhattacharya.#BanKeDikhaIkkis Song Out Now.
🔗 - https://t.co/qUc58yuig1
Experience…