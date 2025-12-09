अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' से नया गाना जारी, इस गायिका की आवाज भर देगी जोश

लेखन ज्योति सिंह 02:48 pm Dec 09, 202502:48 pm

क्या है खबर?

अगस्त्य नंदा आगामी फिल्म 'इक्कीस' से पर्दे पर दमदार भूमिका निभाने को तैयार हैं। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म से, अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। 'इक्कीस' लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इसमें एक आखिरी बार दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र नजर आएंगे। जाहिर है कि 24 नवंबर को उनका आकस्मिक निधन हो गया था। 'इक्कीस' रिलीज के करीब है। ऐसे में निर्माताओं ने नया और जोशीला गाना जारी किया है।