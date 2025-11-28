LOADING...
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया नन्ही परी का नामकरण, पोस्ट में किया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह
Nov 28, 2025
11:49 am
क्या है खबर?

अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक हैं। इसी साल 15 जुलाई को दोनों ने अपनी नन्ही परी का इस दुनिया में स्वागत किया। इस बात की घोषणा उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए की थी। अब कियारा और सिद्धार्थ ने अपनी नन्ही राजकुमारी का नामकरण किया है। दोनों ने अपने नाम को मिलाते हुए बेहद की खास नाम रखा है जिसका सोशल मीडिया पर आए एक पोस्ट के जरिए हो गया है।

नामकरण

कियारा और सिद्धार्थ ने बेटी को दिया यूनिक नाम

कियारा और सिद्धार्थ ने अपनी बेटी के नन्हें पैरों की तस्वीर साझा करते हुए प्रशंसकों को खुश कर दिया है। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन दिया, 'हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहाें तक। हमारा दिव्य आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी, सरायाह मल्होत्रा।' बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा के नाम को मिलाकर 'सरायाह' नाम बनाया गया है, जो इस जोड़े ने अपनी नन्ही परी को दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट पर प्रशंसक भी अपना प्यार लुटा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

