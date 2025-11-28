कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया नन्ही परी का नामकरण, पोस्ट में किया खुलासा

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया बेटी का नामकरण

लेखन ज्योति सिंह 11:49 am Nov 28, 202511:49 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक हैं। इसी साल 15 जुलाई को दोनों ने अपनी नन्ही परी का इस दुनिया में स्वागत किया। इस बात की घोषणा उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए की थी। अब कियारा और सिद्धार्थ ने अपनी नन्ही राजकुमारी का नामकरण किया है। दोनों ने अपने नाम को मिलाते हुए बेहद की खास नाम रखा है जिसका सोशल मीडिया पर आए एक पोस्ट के जरिए हो गया है।