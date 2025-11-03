'इक्कीस' की रिलीज तारीख का ऐलान, इस दिन सिनेमाघरों में छाने को तैयार हैं अगस्त्य नंदा
अभिनेता अगस्त्य नंदा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर पिछले हफ्ते निर्माताओं की ओर से जारी किया गया था। अब फिल्म की रिलीज तारीख की घोषणा कर दी गई है। 'द आर्चीज' के बाद, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की जहां यह दूसरी फिल्म है, तो वहीं अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इससे अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। दिनेश विजान इस फिल्म के निर्माता हैं, श्रीराम राघवन ने निर्देशन की कमान संभाली है। आइए जानते हैं रिलीज तारीख।
क्रिसमस पर रिलीज होगी 'इक्कीस'
फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'धर्मेंद्र- अगस्त्य नंदा- जयदीप अहलावत: दिनेश विजन क्रिसमस पर 'इक्कीस' ला रहे हैं... सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित एक युद्ध-नाटक पीवीसी - दुनिया भर के सिनेमाघरों में गुरुवार 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने के लिए तैयार है।' बता दें कि 'इक्कीस' की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। फिल्म में परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनकही कहानी दिखाई गई है।
DHARMENDRA - AGASTYA NANDA - JAIDEEP AHLAWAT: DINESH VIJAN TO BRING 'IKKIS' ON CHRISTMAS… #Ikkis – a war-drama based on the life of Second Lieutenant #ArunKhetarpal #PVC – is set to release in cinemas worldwide on [Thursday] 25 Dec 2025 [#Christmas].— taran adarsh (@taran_adarsh) November 3, 2025
