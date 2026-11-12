बेटे टाइगर से जुड़ी गोलीबारी पर सवाल सुनते ही जैकी श्रॉफ ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

जैकी श्रॉफ अपने बेटे टाइगर श्रॉफ से जुड़े हालिया गोलीबारी मामले पर चुप्पी साधे हुए हें। बीते 18 अक्टूबर को मुंबई में टाइगर की BMW कार पर गोलियां चलाई गई थी।

इस घटना में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए थे। अब तक करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जैकी ने इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है और टाइगर ने भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।