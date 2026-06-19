FIFA से नोरा फतेही का धमाका, बनीं सबसे ज्यादा गूगल की जाने वाली बॉलीवुड कलाकार
नोरा फतेही ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन समारोह में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। इस दमदार प्रदर्शन के बाद वह गूगल सर्च में टॉप पर पहुंच गईं, जिसके बाद वह दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गईं।
उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया भर के लोग उनके बारे में और जानना चाहते थे।
नोरा का गाना 'सीर सीर' 2 करोड़ व्यूज के है करीब
नोरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने परिवार, दोस्तों और अपने टीचर के साथ तस्वीरें साझा करके इस मौके का जश्न मनाया।
उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उनके प्यार से यह पल और भी खास बन गया। 2022 में FIFA में धूम मचाने के बाद, नोरा इस साल टोरंटो में एक शानदार प्रदर्शन के साथ फिर लौटीं।
उनका गाना 'सीर सीर' ने सिर्फ एक दिन में लगभग 2 करोड़ यूट्यूब व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया।
नोरा अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने मोरक्कन-इंडियन बैकग्राउंड और अपने वफादार फैंस को देती हैं। इन्हीं की बदौलत वह इस ग्लोबल स्टेज तक पहुंच पाई हैं।