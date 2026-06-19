FIFA से नोरा फतेही का धमाका, बनीं सबसे ज्यादा गूगल की जाने वाली बॉलीवुड कलाकार

नोरा का गाना 'सीर सीर' 2 करोड़ व्यूज के है करीब

नोरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने परिवार, दोस्तों और अपने टीचर के साथ तस्वीरें साझा करके इस मौके का जश्न मनाया।

उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उनके प्यार से यह पल और भी खास बन गया। 2022 में FIFA में धूम मचाने के बाद, नोरा इस साल टोरंटो में एक शानदार प्रदर्शन के साथ फिर लौटीं।

उनका गाना 'सीर सीर' ने सिर्फ एक दिन में लगभग 2 करोड़ यूट्यूब व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया।

नोरा अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने मोरक्कन-इंडियन बैकग्राउंड और अपने वफादार फैंस को देती हैं। इन्हीं की बदौलत वह इस ग्लोबल स्टेज तक पहुंच पाई हैं।