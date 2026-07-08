अभिनेता राजेश शर्मा अस्पताल में भर्ती, पैर से घुटने तक फैला संक्रमण; सांस लेने में तकलीफ के बाद कड़ी निगरानी में इलाज

पैर में कीड़े के काटने से हुआ गंभीर संक्रमण

दिग्गज अभिनेता राजेश शर्मा की सेहत को लेकर डॉक्टरों ने एक बड़ा और चिंताजनक अपडेट दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक, कीड़े के काटने से हुआ संक्रमण (इंफेक्शन) उनके पैर की उंगलियों से लेकर घुटने तक बहुत तेजी से फैल गया है, जिसकी वजह से पूरे पैर में छाले हो गए हैं। संक्रमण बढ़ने के कारण उन्हें सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों को पैर में खून के थक्के जमने की भी आशंका है, इसलिए उन्हें डॉक्टरों की एक विशेष टीम की कड़ी निगरानी में रखा गया है।

इस मुश्किल घड़ी में राजेश शर्मा के परिवार ने मुश्किल वक्त में साथ देने वाले सभी लोगों का आभार जताया है। उन्होंने विशेष रूप से मशहूर अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी और 'बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट्स फोरम' का शुक्रिया अदा किया है, जो लगातार उनके साथ खड़े हैं।