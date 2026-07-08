अभिनेता राजेश शर्मा अस्पताल में भर्ती, पैर से घुटने तक फैला संक्रमण; सांस लेने में तकलीफ के बाद कड़ी निगरानी में इलाज
मशहूर अभिनेता राजेश शर्मा को लेकर एक बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है। उन्हें कोलकाता के धकुरिया स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, रामोजी फिल्म सिटी (हैदराबाद) में अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद घनी झाड़ियों वाले एक इलाके में उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था।
शुरुआत में राजेश शर्मा ने इसे एक मामूली बात समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब तक वो कोलकाता वापस लौटे, तब तक उनके दाहिने पैर का इंफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसमें असहनीय दर्द होने लगा और उन्हें तेज बुखार भी आ गया। तबीयत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।
पैर में कीड़े के काटने से हुआ गंभीर संक्रमण
दिग्गज अभिनेता राजेश शर्मा की सेहत को लेकर डॉक्टरों ने एक बड़ा और चिंताजनक अपडेट दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक, कीड़े के काटने से हुआ संक्रमण (इंफेक्शन) उनके पैर की उंगलियों से लेकर घुटने तक बहुत तेजी से फैल गया है, जिसकी वजह से पूरे पैर में छाले हो गए हैं। संक्रमण बढ़ने के कारण उन्हें सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों को पैर में खून के थक्के जमने की भी आशंका है, इसलिए उन्हें डॉक्टरों की एक विशेष टीम की कड़ी निगरानी में रखा गया है।
इस मुश्किल घड़ी में राजेश शर्मा के परिवार ने मुश्किल वक्त में साथ देने वाले सभी लोगों का आभार जताया है। उन्होंने विशेष रूप से मशहूर अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी और 'बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट्स फोरम' का शुक्रिया अदा किया है, जो लगातार उनके साथ खड़े हैं।