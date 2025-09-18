'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'परफेक्ट' जारी, गुरु रंधावा ने लगाए सुर

लेखन दीक्षा शर्मा 11:44 am Sep 18, 202511:44 am

क्या है खबर?

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अब निर्माताओं ने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'परफेक्ट' जारी कर दिया है, जिसे गुरु रंधावा ने अपनी आवाज दी है। इस गाने के बोल भी इन्होंने ही लिखे हैं।