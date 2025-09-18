'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'परफेक्ट' जारी, गुरु रंधावा ने लगाए सुर
क्या है खबर?
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अब निर्माताओं ने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'परफेक्ट' जारी कर दिया है, जिसे गुरु रंधावा ने अपनी आवाज दी है। इस गाने के बोल भी इन्होंने ही लिखे हैं।
गाना
करण जौहर हैं 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के निर्माता
'परफेक्ट' गाने में वरुण और जाह्नवी साथ में जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं। इसमें रंधावा की भी झलक दिख रही है। बता दें कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के निर्देशन की कमान शशांक खेतान ने संभाली है, वहीं करण जौहर इस फिल्म के निर्माता हैं। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
One song, endless vibes - it’s just #PERFECT!🔥— Dharma Productions (@DharmaMovies) September 18, 2025
SONG OUT NOW
🔗 - https://t.co/cOr9w7pByC #SunnySanskariKiTulsiKumari - in cinemas this Dussehra, 2nd October. pic.twitter.com/AAXv820Tau