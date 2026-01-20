'महाभारत' के बाद हिस्ट्रीवर्स ने 7 AI फिल्मों का किया ऐलान, नाम से उठाया पर्दा
क्या है खबर?
जियोहॉटस्टार पर पहली बार AI निर्मित सीरीज 'महाभारत' लाने वाले कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क ने अपने हिस्ट्रीवर्स के लिए आगामी परियोजनाओं का ऐलान कर दिया है। निर्माताओं द्वारा भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास से प्रेरित 7 परियोजनाओं का अनावरण किया गया है जिसमें मां काली, हनुमान, शिव दुर्गा, कृष्ण और शिवाजी जैसे महान व्यक्तित्वों को दर्शाए गया है। हालांकि, हिस्ट्रीवर्स AI-जनरेटेड फीचर फिल्म 'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' का ऐलान टीजर के साथ पहले ही कर चुका है जो 2026 में आएगी।
परियोजना
2026 में रिलीज होंगी ये फिल्में, अन्य की रिलीज आना बाकी
कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और ग्रुप CEO विजय सुब्रमण्यम ने हिस्ट्रीवर्स की इन 7 परियोजनाओं का ऐलान किया है जिनमें से 4 फिल्में इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। 2026 में रिलीज होने वाली ये चारों फिल्में 'शिव सती', 'स्वाराज्यगाथा', 'कृष्णा: सर्वं एकं तत्त्वम्', 'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' हैं जिनकी पहली झलक सामने आ चुकी है। जबकि अन्य AI-जनरेटेड परियोजनाओं में शामिल 'श्री स्वामी समर्थ', 'महिषासुरमर्दिनी' और 'काली' की रिलीज तारीख आना बाकी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
COLLECTIVE ARTISTS NETWORKS' HISTORYVERSE UNVEILS CONTENT SLATE... #VijaySubramaniam [@vijaysubs], Founder and Group CEO of #CollectiveArtistsNetwork, has announced the first content slate under #HistoryVerse, featuring eight history-inspired titles.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 20, 2026
Of the newly announced… pic.twitter.com/pX5BIyo2uW