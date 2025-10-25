हर्षवर्धन राणे की निकल पड़ी, 'दीवाने' के बाद गैंगस्टर बन मचाएंगे धमाल; एकता कपूर लगाएंगी दांव

अभिनेता हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सनम तेरी कसम' ने री-रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। वो दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हो गए थे और अब उनकी नई फिल्म ' एक दीवाने की दीवानियत ' ने उनकी फिल्मावली में चार चांद लगा दिए हैं। आशिकों के दिल को कुरेद रही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच अब हर्षवर्धन को एकता कपूर के साथ काम करने का मौका मिल गया है।

रिपोर्ट दीवानगी के बाद गुंडागर्दी दिखाएंगे हर्षवर्धन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एकता कपूर ने हर्षवर्धन को अपनी अगली फिल्म का प्रस्ताव दिया है। 'एक दीवाने की दीवानियत' में वो अभिनेता के काम से बेहद प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि ये एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होगी, जिसके हीरो हर्षवर्धन होंगे। वो फिल्म में एक गैंगस्टर की भूमिका निभाने वाले हैं। अब तक दर्शकों ने हर्षवर्धन काे रोमांटिक किरदारों में देखा है और अब एकता की फिल्म से उनका एक नया अवतार दर्शकों के बीच आएगा।

कमाई 30 करोड़ी 'एक दीवाने की दीवानियत' ने कमा लिए 28 करोड़ हर्षवर्धन की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही दर्शकों का दिल जीत लिया। 30 करोड़ रुपये के बजट वाली ये फिल्म 28 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अपना बजट वसूलने के लिए इसे अब 2 करोड़ रुपये और कमाने हैं। कहा जा रहा है कि इस वीकेंड में ये फिल्म अपना बजट निकालने के साथ-साथ बढ़िया मुनाफा भी कमा लेगी। फिल्म में हर्षवर्धन की जोड़ी सोनम बाजवा संग बनी है।