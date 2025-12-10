सलमान खान किस बात से खफा? खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा

मामला 11 दिसंबर को होगी सुनवाई सलमान ने अदालत में ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि उनका नाम, चेहरा और पहचान का बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल न हो। उन्होंने कोर्ट से ये सुरक्षा मांगी है ताकि उनके व्यक्तित्व और लोकप्रियता का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। सलमान ने उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है ,जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मामले में सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है।

कलाकार पिछले कुछ समय में कई सितारे कर चुके कोर्ट का रुख पिछले कुछ समय में अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और अभिषेक बच्चन जैसे कई सितारे अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब सलमान भी इसी सूची में शामिल हो गए हैं। अभिनेता ने अदालत से उन सभी ज्ञात और अज्ञात लोगों यहां तक कि 'जॉन डो' यानी जिनकी पहचान भी नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, जो बिना अनुमति उनके नाम, फोटो, वीडियो या आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं।

