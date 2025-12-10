सलमान खान किस बात से खफा? खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा
क्या है खबर?
सलमान खान पिछले कुछ दिनों से फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं। हाल ही में उनके शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले हुआ। अब वो एक नई वजह से चर्चा में आए हैं। दरअसल, सलमान ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अभिनेता ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कानून का सहारा लिया है। पिछले दिनों अक्षय कुमार इसी सिलसिले में कोर्ट पहुंचे थे।
मामला
11 दिसंबर को होगी सुनवाई
सलमान ने अदालत में ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि उनका नाम, चेहरा और पहचान का बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल न हो। उन्होंने कोर्ट से ये सुरक्षा मांगी है ताकि उनके व्यक्तित्व और लोकप्रियता का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। सलमान ने उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है ,जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मामले में सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है।
कलाकार
पिछले कुछ समय में कई सितारे कर चुके कोर्ट का रुख
पिछले कुछ समय में अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और अभिषेक बच्चन जैसे कई सितारे अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब सलमान भी इसी सूची में शामिल हो गए हैं। अभिनेता ने अदालत से उन सभी ज्ञात और अज्ञात लोगों यहां तक कि 'जॉन डो' यानी जिनकी पहचान भी नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, जो बिना अनुमति उनके नाम, फोटो, वीडियो या आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं।
राहत
इन हस्तियों को मिल चुकी राहत
पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने आशा भोसले और अभिनेता सुनील शेट्टी को पर्सनैलिटी राइट्स के तहत राहत थी। पिछले दिनों इसी सिलसिले में ऋतिक रोशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। उनसे पहले जाने-माने गायक कुमार सानू और निर्माता करण जौहर भी ये मांग लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द ही सलमान के मामले में सुनवाई होगी।
फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं सलमान
सलमान 'बैटल ऑफ गलवान' की तैयारी में जुटे हैं। इस फिल्म में सलमान कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। चित्रांगदा सिंह इसमें उनकी पत्नी की भूमिका में होंगी। ये पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार साथ दिखेंगे। इस फिल्म की कहानी साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है। ये फिल्म किताब 'इंडियाज मोस्ट फीयरलेस 3' के एक अध्याय पर आधारित होगी, जिसे शिव अरूर और राहुल सिंह ने लिखा है। फिल्म साल 2026 में आएगी।