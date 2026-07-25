छात्र शक्ति के आगे झुके धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश राज ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मनाया जश्न

अभिनेता प्रकाश राज ने NEET-UG जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों और कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, प्रकाश ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यारे कॉकरोचों को बधाई... प्रिय सोनम वांगचुक सर और हर उस शख्स को, जो युवाओं के साथ खड़ा रहा। आपने यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी सरकार को घुटनों पर ला सकते हैं।'