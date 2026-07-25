छात्र शक्ति के आगे झुके धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश राज ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मनाया जश्न
अभिनेता प्रकाश राज ने NEET-UG जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों और कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, प्रकाश ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यारे कॉकरोचों को बधाई... प्रिय सोनम वांगचुक सर और हर उस शख्स को, जो युवाओं के साथ खड़ा रहा। आपने यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी सरकार को घुटनों पर ला सकते हैं।'
धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा
परीक्षा घोटाले को लेकर बढ़ते दबाव के कारण, धर्मेंद्र ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में सार्वजनिक तौर पर इन गड़बड़ियों को स्वीकार किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेवा करने का मौका देने के लिए उनका आभार जताया। साथ ही, उन्होंने छात्रों के लिए काम करते रहने का भी वादा किया।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इस खबर पर खुशी मनाई और अपने जश्न के वीडियो ऑनलाइन साझा किए।