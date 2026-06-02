रजनीकांत की 'थलाइवर 173' को मिला नया डायरेक्टर, इन सितारों की भी हुई एंट्री मनोरंजन Jun 02, 2026

सुपरस्टार रजनीकांत की अगली बड़ी फिल्म 'थलाइवर 173' को आखिरकार नया निर्देशक मिल गया है। अब इस फिल्म का निर्देशन अश्वथ मारिमुथु करेंगे।

इस प्रोजेक्ट में कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले इसके निर्देशन की जिम्मेदारी सुंदर सी को दी गई थी, फिर सिबी चक्रवर्ती का नाम सामने आया और अब जाकर अश्वथ मारिमुथु को फिल्म से जोड़ा गया है।

सुंदर सी ने 'अप्रत्याशित और अपरिहार्य परिस्थितियों' के चलते फिल्म छोड़ दी थी। वहीं, सिबी चक्रवर्ती के नाम आने के बाद रजनीकांत ने पटकथा में कुछ बदलाव करने की बात कही थी। इन बदलावों के चलते फैंस के मन में यह सवाल था कि आखिर फिल्म का निर्देशन कौन करेगा।