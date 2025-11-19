दीपिका पादुकोण कर रहीं 8 घंटे की मांग, उधर रणवीर सिंह कर रहे 18 घंटे काम

आदित्य धर की ' धुरंधर ' ने रिलीज से पहले ही धूम मचा दी है। इस फिल्म में रणवीर सिंह हैं। इसका ट्रेलर 18 नवंबर को आया। दर्शक फिल्म के जबरदस्त डायलॉग्स, खतरनाक एक्शन और शानदार दृश्य देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन इसी के चलते आदित्य सोशल मीडिया पर बहस का हिस्सा बन गए हैं, जो दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम करने वाले बयान से जुड़ी है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है।

समर्पण हर किसी ने फिल्म पर लगा दी पूरी जान मुंबई में ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने कहा कि उनकी टीम और कलाकारों ने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने बताया कि अभिनेता हों या क्रू का सदस्य, असिस्टेंट हों या स्पॉट बॉय, हर किसी ने डेढ़ साल तक लगातार 16-18 घंटे काम किया, लेकिन किसी ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। हर कोई ऐसा था कि यार इस फिल्म के लिए पूरी जान लगा देनी है।

निशाना क्या आदित्य ने दीपिका पर कसा तंज? भले ही निर्देशक ने ये बात अपनी टीम की तारीफ में कही हो, लेकिन इंटरनेट ने इसे दीपिका पादुकोण पर तंज समझ लिया और हर कोई सोशल मीडिया पर यही कह रहा है कि आदित्य ने दीपिका पर कटाक्ष किया है। दीपिका पिछले साल मां बनीं थी और उन्होंने काम के 8 घंटे की मांग की थी। कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जरूरत से ज्यादा काम करने काे समर्पण समझने की गलती ना करें।

चर्चा सोशल मीडिया पर चर्चा में आदित्य का बयान एक यूजर ने लिखा, 'रणवीर वहीं स्टेज पर खड़े थे, लेकिन कुछ नहीं बोले।' एक अन्य ने कहा, 'रणवीर के सामने ऐसा कहा गया और उन्होंने कुछ नहीं कहा।' कुछ लोग कह रहे कि बीवी 8 घंटे काम करने की वकालत कर रही है और पतिदेव 18 घंटे काम कर रहे। कुछ लोग दीपिका का समर्थन कर आदित्य की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि आदित्य की बात से तो संदीप रेड्डी वांगा जरूर खुश होंगे।